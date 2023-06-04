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تعطل ناقلة نفط في قناة السويس

2023-06-04

القاهرة-سانا

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع عن اتخاذ الهيئة إجراءات إنقاذ بعد تعطل ماكينات ناقلة بترول خلال عبورها للقناة، موضحاً أنه تم لهذه الغاية إرسال ثلاث قاطرات لقطر الناقلة.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن ربيع قوله في تصريحات اليوم: إن “الهيئة تمتلك خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازمة للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة”، مشيراً إلى انتظام حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب.

وكان رئيس هيئة قناة السويس أعلن أواخر الشهر الماضي عن تعويم سفينة الشحن شين هاي تونغ، التي كانت قد جنحت في الكيلومتر 159 شرقي القناة.

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