مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادثي تصادم شرق أفغانستان

كابول-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في حادثي تصادم وقعا في إقليم لغمان شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة شينخوا عن شرطة الإقليم قولها في بيان اليوم: “وقع الحادث الأول عند اصطدام حافلة صغيرة بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس على الطريق السريع بين كابول وإقليم ننغرهار شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين على الفور وإصابة 20 آخرين، فيما انقلبت سيارة بعد دقائق من الحادث الأول؛ وذلك بسبب القيادة المتهورة في المنطقة ذاتها ما أدى إلى مقتل شخص على الفور”.

ولفت البيان إلى أن سبب الحادث يعود إلى تهور السائقين وحالة الطرق السيئة.

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