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كوريا الديمقراطية ترفض تدخل مجلس الأمن الدولي في شؤونها السيادية

2023-06-04

بيونغ يانغ-سانا

انتقدت نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري الديمقراطي كيم يو جونغ الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، بشأن إطلاق كوريا الديمقراطية صاروخاً فضائياً، واصفة إياه بأنه “تصرف متحيز هدفه التدخل في الشؤون السيادية الداخلية للبلاد” .

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية عن كيم يو جونغ قولها اليوم: إن “مجلس الأمن الدولي يدعو في كثير من الأحيان إلى محاسبة ممارسة كوريا الديمقراطية لحقوقها كدولة ذات سيادة بناء على طلب الولايات المتحدة، ويدينها ويرفضها وهو ما يعد أكثر الأعمال الجائرة والمتحيزة للتدخل في شؤون كوريا الديمقراطية الداخلية”.

واعتبرت كيم أن الاجتماع يجب أن يعتبر بمثابة إهانة وتشويه خطير لروح ميثاق الأمم المتحدة، وتقصير متعمد في إنجاز المهام الحقيقية للأمم المتحدة .

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