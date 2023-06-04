مقتل 54 جندياً أوغندياً في هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في الصومال

كامبالا-سانا

أعلن الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني عن مقتل 54 جندياً من قوات حفظ السلام الأوغندية، جراء هجوم شنته حركة الشباب الإرهابية الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية في الصومال.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن موسيفيني قوله: “إن الهجوم الإرهابي على القاعدة العسكرية أسفر عن مقتل 54 جندياً من قوات حفظ النظام الأوغندية”، لافتاً إلى أن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية استعادت منذ ذلك الحين القاعدة من الجماعة الإرهابية.

وكان إرهابيو حركة الشباب استهدفوا القاعدة في وقت مبكر يوم الجمعة الماضي، في بولامارير على بعد 130 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مقديشو.

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