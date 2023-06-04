لايبزيغ يحتفظ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم

برلين-سانا

احتفظ فريق لايبزيغ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر اليوم على أينتراخت فرانكفورت في العاصمة برلين.

ومنح الفرنسي كريستوفر نكونكو التقدم للايبزيغ في الدقيقة 71 ثم ضاعف المجري دومينيك سوبوسلاي النتيجة في الدقيقة (85).

وهو النهائي الرابع للايبزيغ في خمس سنوات، حيث بات أول فريق، باستثناء بايرن ميونيخ، يحتفظ بلقبه منذ شالكه في 2001 و2002.

وكان لايبزيغ خسر نهائي المسابقة أمام بايرن عام 2019 وبوروسيا دورتموند 2021.

من جهته، فشل فرانكفورت الذي بقي حاملاً للقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حتى الأربعاء عندما توّج إشبيلية الإسباني على حساب روما الإيطالي، في إحراز لقبه الأوّل في الكأس منذ 2018 عندما تغلّب على بايرن ميونيخ 3-1.

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