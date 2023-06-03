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منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يخسر أمام نظيره اللبناني ودياً

2023-06-03

بيروت -سانا

خسر منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره اللبناني بهدفين لثلاثة أهداف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم في المعسكر الذي يجريه منتخبنا في لبنان، تحضيرا لبطولة غرب آسيا.

وسيلتقي منتخبنا مع نظيره اللبناني الثلاثاء القادم في مباراة ودية ثانية في إطار التحضيرات ذاتها.

ويخوض منتخبنا بطولة غرب آسيا التي تنطلق في العراق في الثاني عشر من الشهر الجاري ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبي إيران وفلسطين.

وينص نظام البطولة على تأهل المنتخبات صاحبة المركز الأول في المجموعات الثلاث بالبطولة، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان.

محمد الرحيل

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