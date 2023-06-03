الصحة العالمية تحذر من خطورة السلالات الجديدة من إنفلونزا الطيور

جنيف-سانا

حذر مدير مركز أبحاث أمراض الطيور التابع لمنظمة الصحة العالمية ريتشارد ويبي من خطورة السلالات الجديدة لإنفلونزا الطيور، لكونها متغيرة وقابلة للتطور بشكل سريع.

ونقلت وكالة رويترز عن ويبي قوله: “إن الفيروس يتطور سريعا ويشهد انتشاراً من أوروبا إلى أميركا الشمالية”.

وأوضح ويبي أن الباحثين أجروا تجربة على أحد الحيوانات المصابة بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فوجدوا كمية هائلة وغير متوقعة من الفيروس في دماغه ما يدل على أن السلالات الجديدة أكثر خطورة.

وأضاف: إن الفيروس متغير وقابل للتطور، ما يزيد من خطر اكتساب الفيروس، لافتاً إلى أن انتشاره الواسع بين الثدييات يعد علامة مقلقة حقاً.

وأوضح أن إحدى طرق تقليل عدد حالات الإصابة وتقليل مخاطرها على البشر يتمثل في تطعيم الدواجن.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس حذر في وقت سابق من أن حالات انتقال الفيروس الأخيرة لدى الثدييات يجب مراقبتها عن كثب.

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