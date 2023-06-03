كاسترو يؤكد لمدفيديف دعم بلاده الكامل لروسيا في مواجهة الناتو

هافانا-سانا

جدد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو اليوم دعم بلاده الكامل لروسيا في صراعها مع حلف الناتو، معربا عن ثقته بانتصار موسكو في الحرب مع النظام الأوكراني.

ونقلت وكالة تاس عن كاسترو قوله خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: “إن كوبا تؤيد جميع الإجراءات التي اتخذتها روسيا في إطار الأزمة الأوكرانية”.

من جانبه، أكد مدفيديف أن موقف روسيا من الحصار التجاري والاقتصادي والمالي المفروض على كوبا من قبل الولايات المتحدة ثابت ولم يتغير، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لنظام القيود الأمريكية الذي يتعارض مع معايير القانون الدولي.

وأشار مدفيديف إلى أنه يتم بذل الكثير من الجهود لتعميق العلاقات المتعددة بين البلدين، والتي سيتم تعزيزها بشكل أكبر في المستقبل القريب.

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