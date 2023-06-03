الإعلان عن تسجيل طلبات لتأهيل منازل متضررة جراء الإرهاب في قرى بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أعلنت محافظة اللاذقية ومجلس بلدة الربيعة عن تسجيل طلبات إعادة تأهيل منازل متضررة جزئياً للسكان المقيمين والعائدين، الذين تضررت منازلهم جراء الإرهاب في قريتي غمام والسكرية.

ووفق الإعلان الذي نشرته المحافظة اليوم وتلقت سانا نسخة منه، فإن تقديم طلبات التأهيل يتم من قبل أصحاب العلاقة حصراً وخلال الفترة من الـ 6 إلى الـ 8 من حزيران الحالي في مبنى المحافظة.

وأوضحت مديرة مكتب الإغاثة في الأمانة العامة للمحافظة دينا دندش في تصريح لمراسل سانا أن مشروع التأهيل مجاني بشكل كامل، ويتم بالتعاون بين المحافظة ومنظمة الإسعاف الأولي الدولية، بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأشارت دندش إلى أنه لا يسمح بتقديم طلب تأهيل لمنزل سبق تأهيله من أي جهة كانت، وأنه يحق للعائلة الاستفادة من طلب تأهيل لمنزل واحد، مبينة أن الوثائق المطلوبة لتسجيل الطلبات تنحصر في صورة عن الهوية الشخصية وبيان عائلي وإحضار دفتر العائلة لأخذ البيانات المطلوبة مع إثبات الملكية وإشغال المنزل وبيان قيد عقاري.

وكانت محافظة اللاذقية أعلنت مؤخراً عن تسجيل طلبات لتأهيل منازل متضررة جزئياً في عدد من قرى ريف اللاذقية الشمالي، ومنها الكرت وساقية الكرت وزنزف وبيت ملق وتمينة وبيت عيوش والريانة والسرايا.

يذكر أن القرى المذكورة طالتها اعتداءات متكررة من قبل التنظيمات الإرهابية التي كانت منتشرة في ريف اللاذقية الشمالي.

بسام الإبراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency