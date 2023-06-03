ريابكوف: عودة روسيا إلى معاهدة “ستارت” مشروطة بتخلي أمريكا عن سياستها العدائية

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت روسيا من قرار تعليق العمل بشأن معاهدة ستارت، لكن موسكو مضت في قرارها بالرغم من الضغوطات الأمريكية.

وأكد ريابكوف بحسب ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك أن “شرط العودة الكاملة إلى معاهدة “ستارت” من جانب موسكو هو تخلي الولايات المتحدة عن سياستها العدائية بشكل أساسي تجاه روسيا”، لافتاً إلى أن موسكو ستواصل إخطار الجانب الأمريكي بشأن إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بموجب معاهدة عام 1988، وهذا سيساعد على تجنب تفاقم خطير.

وأوضح ريابكوف أن بلاده ستقدم تقييماً مفصلاً لخطاب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر رابطة واشنطن، فهذا الخطاب يحمل تهمة خطيرة لروسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في شباط الماضي قانوناً بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية “ستارت3”.

يذكر أن معاهدة “ستارت الجديدة” تم توقيعها عام 2010، وتحدد عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها، وبموجب شروطها لا يجوز لموسكو وواشنطن نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً استراتيجياً، و700 من الصواريخ التي تطلق من البر أو من على متن غواصات، وكذلك القاذفات التي تستخدم لإطلاقها.

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