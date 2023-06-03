وفاة شخصين ووقوع إصابات في حادثي سير منفصلين في دير الزور

دير الزور-سانا

توفي شخصان، وأصيب ثلاثة آخرون في حادثي سير منفصلين في دير الزور.

ووقع الحادث الأول جراء تدهور بولمان قرب منطقة هريبشة على طريق دير الزور تدمر، فيما كان الثاني بسبب انقلاب جرار عائد لمجلس المدينة كان يقوم بنقل القمامة.

وذكر مدير مشفى الأسد بدير الزور مأمون حيزة في تصريح لمراسل سانا أنه وصل إلى المشفى أربعة أشخاص، أحدهم متوف نتيجة إصابته بجروح بالغة في الرأس والبطن، فيما تعرض الثلاثة الآخرون لإصابات متوسطة جراء تدهور حافلة بولمان كانت تقلهم على طريق دير الزور تدمر، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وأشار حيزة إلى أنه وصل إلى المشفى أيضاً شخص متوف، وهو سائق جرار موظف في مجلس المدينة يبلغ من العمر حوالي 33 عاماً، وذلك بسبب انقلاب الجرار عليه أثناء قيامه بنقل القمامة من المدينة إلى المكب الرئيسي، ما أدى إلى تعرضه لإصابات شديدة تسببت بحدوث نزوف في الصدر والرأس أدت لوفاته.

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