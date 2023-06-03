كنعاني: عجلة الزمن حالياً لا تدور لصالح أمريكا والكيان الإسرائيلي

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن المعطيات والوقائع على الصعيد العالمي تثبت حالياً أن عجلة الزمن لا تدور لصالح أمريكا والكيان الإسرائيلي.

وكتب كنعاني في تغريدة على تويتر اليوم: “إن انتخاب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران كواحد من 21 نائباً لرئيس هذه الجمعية أغضب الولايات المتحدة التي حاولت منع ذلك”.

وأشار كنعاني إلى أن “أمريكا اتبعت الأحادية على مر العقود، وأضعفت التعددية، وقوضت مصداقية الأمم المتحدة من خلال إساءة استخدام حق النقض لدعم نظام الفصل العنصري الصهيوني، واليوم عجلة الزمن لا تدور لصالحها ولصالح هذا الكيان”.

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