فعالية توعوية لدعم مرضى الفشل الكلوي في دمشق

دمشق-سانا

ضمن حملة (دعمكم حياة) لدعم مرضى الفشل الكلوي أقام (تجمع عشرة مراكز لغسيل الكلى) التابع لجمعيات أهلية في دمشق وريفها وحمص اليوم فعالية توعوية للتعريف بمرض الفشل الكلوي وذلك في فندق القيصر بلاس.

ويستفيد من الحملة التي انطلقت بإشراف اتحاد الجمعيات الخيرية وبالتعاون مع شركة سيريتل للاتصالات 600 مريض يحتاجون لأكثر من 5000 جلسة غسيل كلى شهرياً وفق مدير القسم الإعلامي بجمعية الشباب الخيرية ناصر الماضي.

وأوضح الماضي في تصريح لـ سانا أن الفعالية تندرج ضمن برنامج حملة (دعمكم حياة) بهدف دعم المرضى وتسليط الضوء على المرض والتعريف بالحملة مشيراً إلى أن مركز غسيل الكلية التابع للجمعية يضم 4 أجهزة غسيل كلية، ويخدم نحو 20 مريضاً بـ 40 جلسة غسيل في الأسبوع.

نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية غراس التنموية سحر جبريل لفتت إلى الصعوبات التي تعاني منها مراكز غسيل الكلى في ظل الظروف الراهنة والحصار الاقتصادي الجائر على سورية.

بدوره مدير جمعية حي الأقصاب الخيرية صفوان الحموي أوضح أن الفعالية لها هدف توعوي من خلال معرفة أسباب المرض وتخديم المرضى دون توقف وتجنب حصول نقص في الخدمات المقدمة.

المدير التنفيذي في جمعية لمسة شفا وائل قاروط أشار إلى أن الجمعية تعمل على مشروع دعم مرضى الفشل الكلوي من خلال مراكز في محافظتي دمشق وحمص، وأن الخدمات المقدمة في المراكز مجانية.

يشار إلى أن الحملة انطلقت في الـ 13 من شهر آذار الماضي، وتهدف لتقديم نصائح من جهات علمية موثوقة لمرضى الفشل الكلوي لمنع تطور حالاتهم وتسليط الضوء على واقع هؤلاء المرضى واحتياجاتهم الصحية والمجتمعية وعلى مراكز غسيل الكلى والخدمات التي تقدمها.

مهند سليمان

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