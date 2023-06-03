سورية تعرب عن تعازيها لشعب وحكومة الهند بضحايا حادث تصادم القطارات

دمشق-سانا

أعربت سورية عن عميق حزنها لسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى جراء تصادم قطارات في الهند، مؤكدة وقوفها إلى جانب حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحادث المأساوي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدات اليوم على موقعها في تويتر: تعرب سورية عن بالغ أسفها وعميق حزنها لجمهورية الهند الصديقة، لسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في حادث تصادم عدة قطارات بولاية أوديشا شرق الهند.

وأضافت الخارجية: تؤكد الجمهورية العربية السورية تضامنها ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحادث المأساوي، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وكان 280 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 900 بجروح جراء تصادم ثلاثة قطارات شرق الهند، وسط مخاوف من أن تكون أعداد كبيرة من الركاب ما زالت عالقة تحت الحطام، في حادثة تعد من أكثر حوادث السكك الحديدية دموية في الهند منذ سنوات.

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