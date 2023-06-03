روغوف: انفجار ناجم عن هجوم إرهابي في مقاطعة زابوروجيه

موسكو- سانا

أعلن فلاديمير روغوف رئيس الحركة الشعبية “نحن مع روسيا” عن وقوع انفجار جراء هجوم إرهابي وسط مدينة ميخائيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن روغوف قوله عبر قناته الرسمية على التلغرام: “إن النازيين الجدد قصفوا حرم مشفى في المركز السكني روزوفكا التابع لمنطقة كويبيشيفسكي بالمقاطعة”، لافتا إلى أنه يجري في الوقت الراهن التحقق من وجود إصابات ودمار نتيجة القصف الأوكراني.

وكان روغوف أعلن في السادس والعشرين من أيار الماضي عن إحباط هجوم إرهابي في انراغودار في المقاطعة ذاتها.