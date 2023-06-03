تظاهرة في جزيرة سردينيا ضد نشر قواعد لحلف الناتو ورفضاً لتسليح أوكرانيا

روما-سانا

تظاهر نحو ألف شخص في شوارع كالياري في جزيرة سردينيا الإيطالية احتجاجاً على إجراء مناورات لحلف شمال الأطلسي “الناتو” في الجزيرة، ونشر قواعد عسكرية على أراضيها، وإمداد نظام كييف بالأسلحة.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن ممثلة حركة فوراس إيلينا أرجيولاس التي شاركت في التظاهرة أنه “في أيار الماضي أجرى حلف الناتو مناورة كبرى في سردينيا، ونحن نعارض هذا ونعارض ما نراه بشكل يومي، حيث أن المنشآت العسكرية الإيطالية تحتل 60 بالمئة من أراضي الجزيرة، ما جعلها مستعمرة عسكرية”، مشيرةً إلى أن الحركة تنظر للجيش الإيطالي كقوة تغزو أرض الجزيرة.

وأوضحت أرجيولاس أن حوالي 40 جمعية شاركت في التظاهرة تعارض أيضاً بشكل كامل إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، لأنها تؤثر على الجزيرة بشكل مباشر، وقالت: “ليس لدينا خيار في موضوع إرسال الأسلحة إلى الخارج لتغذية الحروب، فنحن لا نريد أن نكون جزءاً من الحرب، ونحن متورطون في صراع لا علاقة لنا به”.

كما شهدت العديد من مدن جبال أبينيني فعاليات مناهضة لتورط إيطاليا في الصراع الدائر في أوكرانيا، وقد نظمتها لجنة الاستفتاء إيطاليا ترفض الحرب التي تقوم منذ نهاية نيسان الماضي بجمع توقيعات الرافضين على مستوى البلاد لإمدادات كييف بالأسلحة.

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