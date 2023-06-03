فوز الوحدة وأهلي حلب والجيش على الطليعة والحرية والنواعير في إياب دروي سلة الرجال

محافظات-سانا

حقق فريق الوحدة فوزاً كبيراً ومهماً على الطليعة بنتيجة 103-71 نقطة ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السوري بكرة السلة للرجال، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على أرض صالة مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وجاءت نتيجة الربع الأول لمصلحة الطليعة بواقع 17-22 نقطة إلا أن الوحدة تمكن من قلب نتيجة الربع الثاني بصعوبة وأداء ملفت أثار حماسة الجمهور لينتهي بواقع 21-14 نقطة، وفي الربعين الثالث والرابع تمكن الوحدة من توسيع الفارق بشكل كبير لتأتي النتيجة بواقع 39-18 و26-17 نقطة.

مدرب الوحدة مروان خليل أشار في تصريح لسانا إلى أن الفريق كان يلعب بأريحية والفوز بأي نتيجة، فالفريق تنتظره مواجهات قادمة صعبة، مثنياً على الأداء الجماعي للفريق.

وفي تصريح مماثل بين لاعب نادي الطليعة بشار طوران أن تعب اللاعبين نتيجة السفر إلى دمشق في نفس اليوم أدى إلى تراجع في الأداء، إضافة إلى أن التكتيك الهجومي والضغط الكبير الذي شكله لاعبو الوحدة كان سبباً لهذه النتيجة.

وفي صالة الحمدانية بحلب فاز فريق الاتحاد أهلي حلب على الحرية بنتيجة 83-57 نقطة.

وسيطر أهلي حلب على مجريات اللقاء حيث جاءت الأرباع الثلاثة الأولى لمصلحته بواقع 17-15 و19-7 و28-12 فيما تقدم الحرية في الربع الرابع بواقع 23-19 نقطة.

وشهدت صالة ناصح علواني بحماة فوزاً كبيراً لفريق الجيش على النواعير بنتيجة 82-70 نقطة ضمن المسابقة نفسها.

ويلتقي أهلي حلب في الدور نصف النهائي في مباريات الفاينال فور مع الجيش، فيما يلتقي الوحدة مع النواعير.

يشار إلى أن نظام اللعب في الفاينال فور ينص على أن تلعب الفرق في المواجهات بهذا الدور للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس للتأهل إلى الدور النهائي.

وتستكمل منافسات الجولة ذاتها غداً بلقاء الكرامة مع تشرين في صالة غزوان أبو زيد بحمص والجلاء مع الوثبة في صالة الحمدانية بحلب.

هادي عمران وسامر خزمة

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من لقاء الاتحاد أهلي حلب والحرية

من لقاء النواعير والجيش

من لقاء الوحدة والطليعة