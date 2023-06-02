مصرع شخص وإصابة 15 جراء حريق في روما

روما-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون جراء اندلاع حريق في مبنى شرق العاصمة الإيطالية روما.

ونقلت وكالة فرانس برس عن إدارة الإطفاء في روما قولها في بيان اليوم إنه “تم سماع دوي انفجارين أو ثلاثة قبل امتداد النيران إلى السقالات الموجودة حول المبنى بسبب الأشغال، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 15 آخرين بجروح”، موضحة أنه كان يتم العمل على واجهة المبنى وقت اندلاع الحريق، ولم يتضح سببه حتى الآن.

بدوره أكد مكتب المدعي العام في روما أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق الذي أجبر أكثر من 100 شخص على مغادرة منازلهم.

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