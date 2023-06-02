القوات الروسية تختبر بنجاح مدفعاً جديداً

موسكو-سانا

أعلنت القوات الروسية اختبار مدفع فلوكس من منظومة المدفعية الجديدة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وذكرت صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية أن مدفع فلوكس يعد أول مدفع روسي الصنع تم وضعه على منصة شاحنة اورال 4320 المدرعة المدولبة التي تتميز بقدرة عالية على المناورة، ويعتبر وريثاً لمدفع نونا المشهور وتطويراً لمدفعي فينا وهوستا، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تجمع بين إمكانات تمتلكها عدة أنواع من أسلحة المدفعية، حيث يمكن أن تطلق النيران كمدفع هاوتزر ومدفع هاون ومدفع عادي.

كما حصلت المنظومة لأول مرة في تاريخ منظومات المدفعية الوطنية على نظام تسجيل الإشعاع بالليزر والتشويش اللاسلكي، وتمتلك وحدات إطلاق الدخان التي تتوزع في مقدمة العربة وعلى جانبيها، أما العربة نفسها فتمتلك دروعاً قادرة على الحماية من الرصاص عيار 7.62 ميليمتر.

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