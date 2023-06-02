50 قتيلاً على الأقل ومئات المصابين جراء حادث تصادم ثلاثة قطارات في الهند

نيودلهي-سانا

لقي ما لا يقل عن 50 شخصاً مصرعهم وجرح أكثر من 300 آخرين في حادث تصادم لثلاثة قطارات في ولاية أوديشا الهندية.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن سلطات الولاية قولها في بيان إن الحادث وقع اليوم قرب مدينة بالاسور بولاية أوديشا لدى خروج قطار الركاب بنغالور كلكتا عن مساره جزئياً بعد اصطدامه بقطار ركاب آخر، ما أسفر عن اصطدام قطار سريع بالحطام الناجم عن الحادث الأول وانحرافه عن مساره أيضاً، مشيرةً إلى أنه تم تنبيه كل المرافق والمستشفيات الطبية في بالاسور وضواحيها بضرورة الاستعداد لاستقبال الضحايا.

وتخشى السلطات من أن يظل العديد من الركاب محاصرين في العربات المتضررة فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency