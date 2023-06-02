ميدالية برونزية لسورية في أولمبياد المعلوماتية لدول آسيا والمحيط الهادئ

دمشق-سانا

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميدالية برونزية في أولمبياد المعلوماتية لدول آسيا والمحيط الهادئ لعام 2023 والذي نظمته الصين عن بعد خلال الفترة ما بين الـ 20 والـ 21 من أيار الماضي.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الميدالية البرونزية أحرزها الطالب أمين شربا من مدرسة الباسل للمتفوقين بدمشق، بعد مشاركته مع 34 طالباً من الفريق الوطني للمعلوماتية وعن بعد في هذا الأولمبياد.

وأشارت الهيئة إلى أنه بهذا الفوز تكون سورية رفعت رصيدها من الميداليات عبر مشاركاتها، بدءاً من عام 2009 في أولمبياد المعلوماتية لدول آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع عشرة ميدالية، وثلاث فضيات، وإحدى عشرة برونزية.

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