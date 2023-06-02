“أهب النهر مصباحي”.. الشاعرة رولا عبد الحميد توقع مؤلفها الحادي عشر بحلب

حلب-سانا

نظمت مديرية ثقافة حلب حفل توقيع ديوان “أهب النهر مصباحي” للشاعرة رولا عبد الحميد، في صالة تشرين بحضور عدد من المهتمين في الأدب والشعر.

ويحاكي ديوان الشاعرة الإنسان في كل زمان ومكان، وينضم إلى المؤلفات العشرة التي دونتها سابقاً.

وبينت عبد الحميد في تصريح لمراسل سانا أن الديوان كُتب للإنسان وبأسلوب يحاول بث الجمال من خلال الكلمات، وأضافت: “عنوان الديوان يرمز إلى تفاؤل الكاتب من خلال تعانق النور والنهر أي رمز الحياة والخصوبة تعبيراً عن ولادة يوم جديد”.

واعتبرت الشاعرة أن الديوان الجديد يلامس جرح الواقع، ولكن يسمو به إلى لغة نورانية استعارت فيها من مظاهر الطبيعة وسمو الروح ورقي لغة القرآن الكريم.

وأشار الناقد وأستاذ الأدب العربي الحديث الدكتور أحمد زياد محبك إلى فردية الشاعرة في التعبير بأسلوبها وتطلعاتها عن رؤية متفائلة ومحبّة للحياة، وتعكس قدرة الحب في تخطي الصعاب والمشكلات بأنواعها كافة.

من جهته أكد مدير ثقافة حلب جابر الساجور أهمية دعم الشعراء والأدباء المحليين لحجز وتوزيع نتاجهم الأدبي في المكتبة العربية، وتشجيع الجيل الصاعد على الرجوع إلى الكتاب والورق كمرجع أساسي للبحث والتعبير.

أوهانيس شهريان

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