بوردينسكي: روسيا تعتزم إنجاز تشكيلات عسكرية جديدة هذا العام

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الفريق أول يفغيني بوردينسكي عن خطط لتشكيل جيشين وفيلق عسكري ومنطقة بحرية جديدة وخمس فرق عسكرية و26 لواء ومنطقتين عسكريتين هذا العام.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوردينسكي قوله في مقالة نشرت في مجلة “المفوضيات العسكرية الروسية” التابعة لوزارة الدفاع: “يجب هذا العام تنفيذ عملية تنظيمية عسكرية حان وقتها، وضمان تشكيل جيش بري وجيش جوي وفيلق عسكري ودائرة آزوف البحرية وخمس فرق عسكرية و26 لواء، وإنشاء منطقتي موسكو ولينينغراد العسكريتين”.

ووفقاً لبوردينسكي: “يجب أن يتم في وقت قصير تنفيذ هذه المهمات الضخمة المتعلقة بزيادة قوام القوات المسلحة الروسية وتعزيزها، ويتطلب ذلك زيادة عدد العسكريين وتوفير الانتشار المنظم لهم، وتوفير كل ما يلزمهم من معدات حربية ودعم شامل، وضمان تسليم الأنواع الرئيسية من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة وغيرها من العتاد في المواعيد المحددة”.

وفي السياق نفسه أعلن مصدر مطلع في الصناعة العسكرية للبلاد أن الخبراء الروس يعملون حاليا على تطوير سفن جديدة في إطار المشروع الحكومي 20386، وستتمتع هذه السفن بالقدرة على التخفي عن الرادارات وستكون قادرة على نقل الطائرات المسيرة والمروحيات.

وتعتمد السفن الجديدة مبدأ التسلح المعياري لتجهيزها بمختلف أنواع الأسلحة وتعديل منظومات تسليحها باستمرار، وتم تصميمها لتكون سفناً عسكرية متعددة الاستخدامات قادرة على حماية المناطق البحرية القريبة والبعيدة، وحماية الممرات البحرية والسفن التجارية.

ويبلغ طول كل سفينة 109 أمتار وعرضها 19 م، ومقدار إزاحتها للمياه 3400 طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 32 عقدة بحرية وحمل مروحيات “كا 27″و”كا 29 الروسية.

بدورها أعلنت مؤسسة “روستيخ” عن تطوير روبوت جديد مخصص لإزالة وتدمير مختلف أنواع الألغام الأرضية المضادة للأفراد في شركتي “كيمز” و”سيغنال” التابعتين للمؤسسة، لافتة إلى أن الروبوت مجهز بجنازير تمكنه من الحركة بسهولة في المناطق الوعرة، ويمكن التحكم به عن بعد، كما زوّد بكابينة مصفحة حالما قرر المشغل توجيهه بشكل يدوي.

وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من الروبوتات العسكرية المخصصة لإزالة الألغام منها روبوتات “أوران-6” التي أثبتت جدارتها في العديد من العمليات العسكرية.

بدوره أعلن مركز التكنولوجيات المسيّرة وغير المأهولة في شبه جزيرة ساخالين عن ابتكار طائرة مسيرة درون “ليوتيك”، مخصصة لأغراض الاستطلاع ونقل الذخائر، وتكمن خاصيتها الرئيسية في قدرتها على الخروج السريع من منطقة تأثير وسائل الحرب الإلكترونية.

يذكر أن أول نموذج من الدرون تم إخضاعه لاختبارات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، ثم أدخلت تعديلات في تصميمه لجهة زيادة حمولته ووقت بقائه في الجو، بحيث أصبح بمقدوره أن يبقى في الجو لمدة 60 دقيقة ويحمل 1200 غرام من الذخائر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency