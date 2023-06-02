مسؤول برازيلي: محاولات الغرب إضعاف روسيا تنذر باندلاع نزاع أكبر

برازيليا-سانا

حذر مستشار الرئيس البرازيلي للشؤون الدولية سيلسو أموريم من أن المحاولات الواضحة من جانب دول الغرب لإضعاف روسيا لن تؤدي سوى إلى اندلاع نزاع أكبر وأشد.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أموريم الذي زار روسيا مؤخراً قوله لصحيفة فاينانشيال تايمز: إن “البرازيل قلقة من هذه المحاولات، وتعتقد أن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى نشوب نزاع أكبر.. نحن لا نريد اندلاع حرب عالمية ثالثة، وحتى لو لم تندلع هذه الحرب فإننا لا نريد حرباً باردة جديدة”.

وشدد المستشار أموريم على ضرورة أن تؤخذ مخاوف روسيا وخاصة بشأن أمنها القومي في الاعتبار، مضيفاً: “لا يمكن تقييم الوضع انطلاقاً من العام ونصف العام الماضيين فقط، بل هو تراكم على مدى عقود”، مضيفاً: “إن لدى روسيا مخاوف يجب أخذها في الاعتبار، كما أن أوكرانيا نفسها ضحية مخلفات الحرب الباردة، ويجب مراعاة مخاوف كل دول المنطقة إذا كنتم تريدون السلام”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency