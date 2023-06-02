أسير فلسطيني: تعرضت لاعتداء وحشي وكسور في الجمجمة خلال اعتقالي من قبل قوات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أوضح الأسير الفلسطيني محمد تيسير زهران 41 عاماً أنه تعرض لاعتداء وحشي خلال عملية اعتقاله من قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت الماضي أدى لاحقاً، إلى إصابته بكسور في الجمجمة، وعدة إصابات في جسده.

وبين زهران في شهادة لنادي الأسير الفلسطيني وفق وكالة وفا، عقب الإفراج عنه مساء اليوم أن قوات الاحتلال اعتقلته من بلدته دير أبو مشعل غرب رام الله بالضفة الغربية فجر السبت الماضي، وبعد نقله إلى المركبة العسكرية بدؤوا بضربه بشكل وحشي إلى أن فقد وعيه، ولم يدرك الوقت ولا مكان احتجازه.

وقال نادي الأسير، في بيانه: “إن هذه شهادة أولية للأسير محمد زهران حول الجريمة التي تعرض لها خلال عملية اعتقاله حتى الإفراج عنه اليوم، وستتابع المؤسسات الحقوقية المختصة قضيته بشكلٍ فوري، مؤكداً أن ما جرى مع زهران وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 20 عاماً في معتقلات الاحتلال، هو جانب من عمليات التنكيل والجرائم الممنهجة التي تنفذها قوات الاحتلال وتتصاعد يومياً بحق المعتقلين، مبيناً أن الأسير زهران جرى نقله فور الإفراج عنه إلى المستشفى الاستشاري برام الله.

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