“تشافيز وبوليفار مرحلتان وفكر واحد”… معرض لفنانين سوريين في المتحف الوطني بدمشق

دمشق-سانا

تحت عنوان “تشافيز وبوليفار مرحلتان وفكر واحد” أقامت سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق معرضاً لمسابقة الرسم الوطنية بمشاركة فنانين سوريين، وذلك في المتحف الوطني بدمشق.

وتضمن المعرض مجموعة من اللوحات التي تخلد ذكرى القائدين تشافيز وبوليفار كرموز للنضال والدفاع عن حقوق الشعوب.

الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة قالت في تصريح للصحفيين: نجتمع اليوم في هذا المكان العابق بالتاريخ، والغني بإرث تركه لنا أجدادنا، ونسعى بكل طاقتنا للحفاظ عليه، مشيرة إلى أهمية المناسبة التي أشرفت على تقديمها سفارة فنزويلا.

ولفتت إلى أن اللوحات عبرت عن هذين القائدين اللذين تركا بصمات لا تمحى في تاريخ بلادهما النضالي للتحرر من نير الاستعمار، واستعادة حقوق شعبهما ومقدراته وسيادته على أرضه، مؤكدة أهمية المعرض لما يجسده كل فنان بأسلوبه ورؤيته الخاصة إضافة إلى تلاقي هؤلاء وتعارفهم وتعاونهم على نقل مفردات الحضارة.

سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية في دمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي أشار إلى أهمية المعرض الذي يتزامن مع إعادة تشغيل خط الطيران الفنزويلي بين كاراكاس ودمشق الذي يعد تحرراً من العقوبات والحصار، مبيناً أن المعرض يقام للاحتفال بذكرى قائدين عظيمين كانا مثالاً للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن القوى الإمبريالية لم تتمكن يوماً من كسر إرادة الشعوب.

أما نائب وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية لشؤون آسيا والشرق الأوسط تتيانا مورينو فقالت: هناك أيام في الحياة لا تنسى، واليوم هو أحدها، وبالنسبة لنا أن يبقى إرث هوغو تشافيز حياً في بلد آخر هو أمر يثير فخرنا ويذكرنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا بالحفاظ على إرثه.

وأشارت إلى أن تجسيد هذا الإرث من قبل الفنانين هو مصدر عز لنا، ففي كل لوحة وجدنا رسالة، وبالنسبة لنا تأثرنا كثيراً بالطريقة التي تحولت فيها هذه الأفكار والرموز إلى لوحات.

الفنان التشكيلي فتحي صالح حسين شارك بالمعرض بلوحة تحكي عن الثورة الفنزويلية والثورة الفلسطينية والتعبير عن التفاصيل الكثيرة التي تتشابه فيها الثورتان وهو النضال ضد المستعمر.

بينما شاركت الفنانة التشكيلية جيهان قطان بالمعرض عبر لوحات تم العمل بها وفقاً لمبدأ البوستر السياسي حيث تمت على مراحل بدأت بالبحث عن طرق للتعبير عن رسالة قادها أشخاص كبار حيث تم وضعها باللغة العربية والإسبانية ونقل هذه التعابير إلى اللوحة ودمجها مع لوحات فنية رسمت بالإكرليك.

وشاركت الفنانة هبة إبراهيم من خلال بوستر ضم لوحات بورتريه مع إكرليك مع وضع عبارات تعبر عن معاناة الأشخاص في كل المناطق المحتلة.

ميس العاني

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency