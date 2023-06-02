لكل متعلم كتاب.. مبادرة تكريمية تشجيعاً للقراءة والكتابة في بلدة الغارية بالسويداء

السويداء-سانا

احتفت الفعاليات الثقافية والأهلية في بلدة الغارية بريف السويداء الجنوبي بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب في سورية بأطفالها المتميزين أدبياً وفنياً ضمن مبادرة واحتفالية تكريمية بعنوان “لكل متعلم كتاب”.

وتضمنت الاحتفالية التي جرت ضمن المقر الاجتماعي بالبلدة تقديم بعض الأطفال لإبداعاتهم من قصص وخواطر وعزف وغناء إضافة لفقرات شعرية لعدد من الشعراء الحضور مع تكريم عدد من الأطفال الموهوبين، وعدد من مدرسي وفعاليات القرية الذين أسهموا بتعزيز الحالة الثقافية إلى جانب افتتاح معرض فني ضم لوحات بموضوعات وأساليب متعددة.

وأوضح رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية الدكتور محمد الحوراني في تصريح للصحفيين أن الفعالية تمثل إحدى حلقات العمل الثقافي التي بدأها الاتحاد بالانطلاق باتجاه الأرياف والقرى لتعزيز الفعل الثقافي فيها من خلال نشر الكتاب وتعميم ثقافة القراءة والمطالعة ورعاية وتنمية المواهب والمبدعين من الأطفال والناشئة والشباب والتي تسهم في عملية بناء الإنسان وتنمية الفكر وتعميق الانتماء.

رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء الأديبة وجدان أبو محمود لفتت إلى أن الاتحاد قدم ألف كتاب تم توزيعها على الأطفال مع حرصه على رعاية المواهب في البلدة وغيرها مع إطلاق جائزة لهم قريباً وتجميع نتاجهم من قصص لطباعتها حيث سيتم الإعلان عن هذا المشروع على مستوى المحافظة للأطفال الأكثر تميزاً في الفترة القادمة.

منسق الفعالية من أهالي البلدة الأديب مطيع حمزة لفت إلى حرص وتضافر جهود فعاليات البلدة والمؤسسات الثقافية للاحتفاء بالمتميزين ومواهبهم وتوزيع الكتب على طلاب المدارس بالبلدة تأكيداً على أهمية استثمار الوقت بالقراءة والمطالعة.

ولفت شاعر الأطفال بيان الصفدي من أبناء البلدة إلى أهمية فعاليات كهذه وتعميمها بما يسهم في دعم المواهب وزرع القيم الإيجابية والإنسانية في نفوس الأطفال.

أمين إحدى المكتبات المدرسية بالبلدة طلعت خداج وهو من ذوي الإعاقة جرى تكريمه تقديراً لعمله وجهده في تعزيز ثقافة القراءة، وحرصه على توزيع الكتب التي قدمها الاتحاد بنفسه للتلاميذ على كرسيه المتحرك أشار إلى أهمية الاهتمام بالاطفال وخاصة في الريف لما يتمتعون به من طاقات ومواهب تحتاج التشجيع والرعاية.

وعقب الاحتفالية كرم اتحاد الكتاب في سياق متصل مركز النور التعليمي الخيري والقائمين عليه في قرية ريمة حازم بالريف الغربي للمحافظة لجهوده وتجربته الرائدة كنموذج في دعم النشاط التعليمي والثقافي وخدماته المتنوعة في منطقته مع تقديم مئة كتاب لمكتبته التي يتيحها للعموم للقرية والقرى المجاورة.

غسان خيو

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