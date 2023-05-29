شرطة حلب تحتفل بذكرى يوم قوى الأمن الداخلي

حلب-سانا

أقامت قيادة شرطة محافظة حلب اليوم احتفالاً بمناسبة يوم قوى الأمن الداخلي، تضمن فقرات متنوعة وفيلماً وثائقياً عن بطولات عناصر قوى الأمن الداخلي الذين تصدوا للانتداب الفرنسي وضحوا بحياتهم، إضافة إلى تكريم الضباط المتقاعدين وذوي الشهداء.

وتحدث قائد شرطة محافظة حلب اللواء ديب مرعي ديب في تصريح لمراسل سانا عن رمزية التاسع والعشرين من أيار، وما تشكله هذه المناسبة من “ملحمة تضحية وفخر وذكرى عطرة للأجيال، وما تتضمنه من قيم الفداء والانتماء للوطن”، مضيفاً: إن قوى الأمن الداخلي “عنصر رديف للجيش العربي السوري في أداء مهامه الوطنية”.

وعبر عدد من أهالي الشهداء المكرمين عن فخرهم بتضحيات أبنائهم، مشددين على خصوصية ذكرى التاسع والعشرين من أيار ومكانتها الخاصة في قلب كل عائلة أعطت شهيداً في صفوف الأمن الداخلي والذين امتزجت دماؤهم مع دماء شهداء الجيش العربي السوري دفاعاً عن أراضي وسلامة الوطن.

أوهانيس شهريان

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