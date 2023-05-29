بوتين يؤسس هيئة خاصة بتحسين عمل الصناعات العسكرية

موسكو-سانا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بتشكيل هيئة رئاسة اللجنة الصناعية العسكرية في روسيا الاتحادية.

ونقلت وكالة تاس عن المرسوم الذي نشر اليوم على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية أن القرار اتخذ لتحسين أنشطة المجمع الصناعي العسكري وعلى وجه الخصوص ستتخذ هيئة الرئاسة قرارات تشغيلية لضمان تنفيذ المهام، والوظائف الموكلة للمجمع الصناعي العسكري.

وينص المرسوم على أنه يجوز عقد اجتماعات هيئة الرئاسة نيابة عن رئيس روسيا ورئيس الوزراء، وفي بعض الحالات نيابة عن رئيس المجمع الصناعي العسكري.

وبموجب المرسوم نفسه تم تضمين المفوضين الرئاسيين في مختلف المقاطعات الاتحادية في المجمع الصناعي العسكري.