معايير الجودة والاعتمادية في التعليم العالي ضمن مؤتمر بجامعة تشرين

اللاذقية-سانا

ناقش مؤتمر (تطبيق معايير الجودة والاعتمادية في التعليم العالي) الذي انطلق في جامعة تشرين اليوم، تجارب الجامعات السورية العامة والخاصة لتطوير التعليم لديها، وتعزيز موثوقيتها ومصداقية شهاداتها العلمية محلياً وخارجياً.

وبين رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن أن المؤتمر الذي ينظمه مركز ضمان الجودة في الجامعة يستهدف عمداء الكليات، ورؤساء الأقسام للتداول والتحاور حول التحديات المتعلقة بالاعتمادية وخطواتها ومداخلها والصعوبات التي تواجهها، عبر تقديم أوراق بحثية مهمة من خبراء في الجودة والاعتمادية من جامعات سورية عديدة، مؤكداً ضرورة تخريج طلاب يتمتعون بالمعارف والمهارات اللازمة، وأن تكون شهاداتهم معترفاً بها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ولفت مدير مركز ضمان الجودة في جامعة تشرين الدكتور تميم عليا إلى أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه، وتبرز أهميته عبر العروض التي ستقدم من خلاله لمواجهة التحديات التي تواجه الجامعات السورية في مجال الجودة والاعتمادية، إضافة إلى دور الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في معالجة القضايا المتعلقة بتطوير جودة التعليم العالي في جامعاتنا.

وبين عميد كلية الطب الدكتور مصطفى إبراهيم أنه سيتم من خلال المؤتمر وضع خطط لدراسة معايير ضمان الجودة، وتطبيقها على مستوى الكليات، والعمل على تحقيقها للحصول على الاعتراف الدولي بجامعاتنا.

بدوره اعتبر رئيس جامعة الأندلس الدكتور محمد عامر مارديني أن الجامعات الخاصة جامعات وليدة تتعلم من خبرات الجامعات الحكومية الكبيرة التي تتمتع بخبرات طويلة في مجال الجودة والاعتمادية.

ولفت الدكتور إياد خليل عضو اللجنة المشرفة على مركز ضمان الجودة في جامعة الأندلس إلى أن مشاركته في المؤتمر بهدف التعريف بتجربة جامعته في مجال الجودة والاعتمادية، وكيفية تأسيس مركز الجودة وتطويره، وإجراءاته الهادفة لتحقيق أعلى المعايير وسبل تطبيقها.

وأوضح الدكتور محمد معلا رئيس الجمعية العلمية في المؤتمر أنه سيتم شرح نموذج معدل لمعايير الاعتمادية والجودة في مؤسسات التعليم العالي لنشر ثقافة الجودة وتطبيق معاييرها في العملية التعليمية لتكون في خدمة المجتمع والبحث العلمي، وعرض حالات نجاح حققتها جامعات أوروبية في تطبيق معايير الجودة.

علاء إبراهيم

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