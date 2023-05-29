الخارجية الصينية: مستعدون لتعميق التعاون الشامل مع بنك التنمية الجديد

بكين-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ استعداد بلادها لمواصلة التعاون الشامل مع بنك التنمية الجديد “إن دي بي”، ودعمه لينمو بقوة.

ونقلت وكالة شينخوا عن نينغ قولها رداً على سؤال حول الاجتماع السنوي الثامن لبنك التنمية الجديد الذي سيعقد في مدينة شنغهاي الصينية بين الـ 30 والـ 31 من الشهر الجاري: إن بنك التنمية الجديد يعد نتيجة بارزة للتعاون بين مجموعة دول البريكس، وبدعم أعضاء المجموعة تمكن من تحقيق تقدم إيجابي جديد في عملياته التجارية وبناء المؤسسات وتوسيع عضويته، مضيفة: إنه أصبح قوة ناشئة مهمة في مؤسسات التنمية الدولية متعددة الأطراف.

ولفتت نينغ إلى أن الاجتماع السنوي القادم سيقدم خططاً لتطوير بنك التنمية الجديد للمضي قدماً في المستقبل، معربة عن استعداد بلادها لمواصلة تعميق التعاون الشامل مع البنك ودعمه لينمو بقوة.

وبنك التنمية الجديد هو بنك متعدد الأطراف تديره مجموعة دول البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بهدف تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

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