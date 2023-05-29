سلون ستيفنز تتأهل إلى الدور الثاني في بطولة رولان غاروس

باريس-سانا

تأهلت الأمريكية سلون ستيفنز ‏إلى الدور الثاني في بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وجاء تأهل ستيفنز عقب تغلبها على التشيكية كارولينا بليشكوفا بمجموعتين دون رد بواقع 6-0 و6-4.

وستواجه ستيفنز خلال الدور المقبل الفائزة من مباراة المجرية دلما جالفي والروسية فارفارا جراشيفا.

وسبق أن وصلت ستيفنز إلى نهائي رولان غاروس في عام 2018 وتوجت بلقب أمريكا المفتوحة في عام 2017.

يشار إلى أن ستيفنز تحتل حالياً المركز الثالث في قائمة أكثر الأمريكيات فوزاً بالمباريات في الجدول الرئيسي لرولان جاروس بواقع 33 انتصاراً، خلف سيرينا ويليامز 64 وفينوس ويليامز 40، وذلك بحسب أرقام شبكة “أوبتا” للإحصاء.

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