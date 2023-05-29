وفد سياحي ماليزي يزور مدينة بصرى ويبدي إعجابه بجمال وعراقة حضارتها

درعا-سانا

زارت مدينة بصرى الشام مجموعة سياحية ماليزية مؤلفة من 40 سائحاً، أغلبهم مدرسون متقاعدون ورجال دين واقتصاديون، في إطار زيارتهم لسورية التي تستمر عشرة أيام.

وأعرب أنور أحمد إمام مسجد في تصريح لمراسلة سانا عن سعادته وانبهاره بالبناء الأثري في بصرى الشام، مؤكداً أن سورية ستنهض من جديد بعد أن كانت عصية على كل المتآمرين عليها.

أبو بكر خليفة منسق الرحلة شكر الحكومة السورية على رعايتها واهتمامها بالمناطق الأثرية، معتبراً أن مسرح بصرى تحفة معمارية فريدة على مستوى العالم.

خديجة محمد طبيبة تحدثت عن شعورها بالطمأنينة وسط هذا المكان، ما أزال عنها الشعور بالخوف الذي زرعته فيها بعض وسائل الإعلام التي تبث أخباراً مضللة حول سورية.

عائشة باجان مدرسة أديان نوهت بما تتمتع به سورية عموماً وبصرى خصوصاً من كمية هائلة من الأوابد الأثرية، ما يعكس تفوقها الحضاري على مستوى العالم.

عمر بدوي ناشط سياحي تمنى لسورية أن تتعافى مما تعرضت له، وأن تستعيد حضورها الثقافي الرائد ومكانتها السياحية.

وشكر الوفد مديرية السياحة لما قدمته من خدمات وتذليل كل الصعاب، وتأمين زيارة الوفد لضريح الإمام النووي.

وأكد أعضاء الوفد نيتهم إعادة الزيارة مرة ثانية لما لقوه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

رضوان الراضي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency