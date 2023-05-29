القضاء على 55 إرهابياً إثر عملية عسكرية مشتركة لجيشي نيجيريا والنيجر

نيامي-سانا

أعلن الجيش النيجيري اليوم القضاء على 55 إرهابياً خلال عملية مشتركة نفذها جيشا نيجيريا والنيجر، خلال الفترة بين الـ 6 والـ 28 من أيار الحالي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نشرة العمليات العسكرية الصادرة عن جيش النيجر قولها: إن العملية العسكرية البرية والجوية المشتركة التي هدفت إلى قطع طرق إمداد الجماعات الإرهابية المسلحة، أسفرت أيضاً عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة إلى تدمير 13 مركبة ودراجات نارية وخمس سيارات مفخخة تعود للإرهابيين.

وأشارت النشرة إلى أن من بين 55 إرهابياً تم القضاء عليهم، يوجد العديد من كبار المتزعمين العسكريين في تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكان جيش النيجر أعلن أنه اعتقل منذ آذار الماضي 1397 عضواً من تنظيم “داعش” فروا من المعارك في نيجيريا المجاورة.

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