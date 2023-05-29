شرطة محافظة الرقة تحتفل بعيد قوى الأمن الداخلي الثامن والسبعين

الرقة-سانا

أقامت قيادة شرطة محافظة الرقة احتفالاً اليوم في منطقة دبسي عفنان بريف الرقة الغربي، بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الثامن والسبعين، تخليداً للملحمة التي سطرها عناصر حامية البرلمان، عندما قدموا أرواحهم فداء الوطن رافضين الخضوع للاستعمار الفرنسي.

وأكد محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة أن رجال قوى الأمن الداخلي وقفوا جنباً إلى جنب مع أبطال الجيش العربي السوري، في خوض معارك الشرف والبطولة ضد الإرهاب والعدوان، وحموا بدمائهم تراب الوطن لتبقى سورية قلعة الصمود.

وأشار خليفة إلى أن ما تواجهه سورية من إرهاب يؤكد أن التاريخ يعيد نفسه، فسورية كانت وما زالت مستهدفة من قبل الطامعين والغزاة، لما تمثله من استقلال لإرادتها وقراراتها وثقافتها ومكانتها الاستراتيجية المميزة.

من جانبه لفت أمين فرع الرقة لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى أن يوم قوى الأمن الداخلي كان يوماً فارقاً في تاريخ السوريين، بمعانيه ودلالاته المليئة بالشموخ والعزة والكرامة.

من جهته قال قائد شرطة محافظة الرقة العميد عبد القادر سلطان في كلمته: إن هذه الذكرى ستبقى صفحة مشرفة في سجل نضال الشعب السوري ضد الاحتلال الفرنسي، سطرتها دماء أبطال حامية البرلمان الذين تصدوا بأجسادهم الطاهرة للمحتل الفرنسي خلال اقتحامه البرلمان بمدافعه ودباباته.

بدورهم أعرب المكرمون عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة والتي تأتي تقديراً لمن ضحوا بأنفسهم لحماية الوطن، مؤكدين أن دماء الشهداء ستبقى نبراساً نحو الطريق إلى الحرية والنصر.

محمد الفرج

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