وزير النقل يبحث مع السفير الصيني تطوير التعاون في مجال النقل

دمشق-سانا

بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع سفير الصين في دمشق شي هونغوي سبل النهوض بعلاقات التعاون والتنسيق في أنماط النقل المختلفة والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية التي تربط البلدين.

وتطرق الجانبان إلى أهمية مشاركة سورية في “مبادرة الحزام والطريق”، حيث كانت تاريخياً محطة وممراً مهماً لطريق الحرير القديم، بما تمتاز به من موقع استراتيجي حيوي يمكنها من لعب دور فعال كعقدة ربط لخطوط النقل البرية والسككية والبحرية والجوية، وبما يسهم في تفعيل وتنشيط حركة النقل وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي ويحفّز تنشيط إقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

وتناول اللقاء أهمية فتح آفاق أوسع للفرص الاستثمارية الواعدة في سورية، ومد جسور التعاون في مجالات السكك الحديدية ومشروعي الطريقين (غرب- شرق) ، (شمال – جنوب) المشار إليهما في اتفاقية الشراكة السورية الصينية مع مشروع الحزام والطريق، وأهميتهما الاستراتيجية في حركة العبور البري والتطلع للاستفادة من الخبرات الصينية في قطاعات النقل وفي مجال التدريب وتأهيل الكوادر البشرية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، مع الترحيب الدائم بمساهمة الشركات الصينية في إعادة الإعمار ومساندة قطاع النقل في سورية.

وأشاد وزير النقل بوقوف الشعب الصيني مع الشعب السوري وبالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية.

بدوره أشار السفير الصيني إلى أهمية توسيع التعاون واستثمار موقع سورية الحيوي، وتكثيف الجهود لتطوير العلاقات وتشجيع الاستثمارات المشتركة وخاصةً في مجالات النقل.

غصوب عبود

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