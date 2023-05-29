مخبز صوران الآلي في ريف حماة بالخدمة بعد صيانته وإعادة تأهيله

حماة-سانا

وضع فرع المؤسسة السورية للمخابز في محافظة حماة مخبز صوران الآلي بالخدمة، بعد انتهاء أعمال ترميمه وإعادة تأهيله من الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس هيثم إسماعيل في تصريح لمراسلة سانا أنه تمت إعادة ترميم بناء المخبز وتغيير التجهيزات بالتعاون بين المؤسسة والمنظمة النرويجية الدولية، مبيناً أن المخبز سيقدم الخبز في قرى ريف المحافظة الشمالي وبطاقة 18 طناً يومياً.

ولفت إسماعيل إلى أعمال الصيانة في باقي المخابز والتي شملت تأهيل الجدران والأعمدة والأرضيات المتصدعة والمتضررة بشكل كلي، حيث انتهت أعمال صيانة مخبز آذار الآلي، فيما تستمر أعمال الصيانة لمخبزي سلمية والسعن، فضلاً عن المباشرة بصيانة مخبزي السقيلبية والصبورة.

وأوضح إسماعيل أن الفرع يتابع أعمال التأهيل والصيانة لعدد من المخابز المتضررة كلياً أو جزئياً جراء الزلزال، بمساهمة من قبل عدد من المنظمات الدولية الداعمة، بهدف رفع جودة ونوعية الرغيف الذي شهد في الآونة الأخيرة تحسناً ومطابقة للمواصفات في الجودة والوزن، وهذا ساعد على زيادة الإقبال على مخابز القطاع العام.

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