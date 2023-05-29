لافروف يحذر الغرب من تبعات خططه لتزويد نظام كييف بمقاتلات (إف 16)

نيروبي-سانا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية من تبعات خططها لتزويد النظام في كييف بمقاتلات “إف 16″، مؤكداً أن لدى روسيا الوسائل اللازمة للرد على ذلك.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في نيروبي اليوم عقب لقائه كبار المسؤولين في كينيا: “بالنسبة للدنمارك وهولندا وعزمهما على أن يكونا في طليعة أولئك الذين يدربون الطيارين الأوكرانيين على الطائرات الغربية، فهما أولا وقبل كل شيء تسعيان لإرضاء رغبة الولايات المتحدة، فهذه الدول تتبع بنشاط خط واشنطن في الشؤون الأوروبية”.

مضيفاً: “ليس لدي شك في أن قواتنا المسلحة لديها القدرة اللازمة على الرد على ذلك”.

وأشار لافروف إلى أن الغرب يسعى لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا، مبيناً أن لندن وواشنطن ترفضان قبول جميع مبادرات السلام، وتقبلان فقط بمبادرة فلاديمير زيلينسكي.

وفيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب، أوضح لافروف أنه لم يتم الوفاء بالجزء الروسي من الاتفاق، وأنه إذا بقي الوضع على حاله دون تغيير فسيصبح الاتفاق غير صالح، لافتا إلى أن الغرب يواصل عرقلة تنفيذه ما يؤثر على تدهور الأمن الغذائي في العالم.

وأعرب لافروف عن ثقته بأن قمة روسيا إفريقيا القادمة ستسهم في تطوير التعاون، وتعزيز دور إفريقيا في العالم، لافتاً إلى أن بلاده ستنتقل إلى استعمال العملات الوطنية في المعاملات الاقتصادية، وتقليص الاعتماد على الدولار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency