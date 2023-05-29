جلسة غنائية موسيقية تراثية في المركز الثقافي بالحسكة

الحسكة-سانا

استضاف المركز الثقافي في مدينة الحسكة جلسة غنائية موسيقية تراثية، شارك فيها عدد من الشبان الموهوبين، قدموا خلالها ألواناً من الغناء الوطني والتراثي العربي وتراث الجزيرة السورية.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية صفصاف الخابور الثقافية أحمد الحسين في تصريح لمراسل سانا أن النشاط يقام بالتشاركية بين الجمعية ومديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب، وبمشاركة 12 شاباً وشابة أدوا بعض الأغاني الوطنية ومقاطع غنائية تراثية عربية ومن تراث الجزيرة الغني الذي يشكل عامل ترابط بين الماضي والحاضر.

وأشار الفنان حمود العطية إلى أن للتراث الموسيقي والغنائي مكانة خاصة في نفوس أبناء المحافظة، وهناك جهود مستمرة وتعاون مشترك بين الجهات المعنية بالشأن الثقافي والتراثي للحفاظ عليه والعمل على إيصاله للأجيال القادمة، مبيناً أن الكورال الغنائي المترافق مع الموسيقا التراثية ترك انطباعاً جميلاً لدى الجمهور، مؤكداً أهمية هذا التراث وجماليته وغناه وضرورة المحافظة عليه.

نزار حسن

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