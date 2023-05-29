الأرض على موعد الشهر المقبل مع اقتراب كويكب كبير

موسكو -سانا

أعلنت أكاديمية العلوم الروسية أن الكويكب (1994 دي إكس) سيقترب من الأرض يوم 12 حزيران المقبل.

وقال علماء معهد كلديش للرياضيات التطبيقية التابع للأكاديمية في بيان اليوم وفقاً لوكالة تاس: “سيقترب من الأرض في 12 حزيران 2023 الكويكب (1994 دي إكس) الذي قطره أكثر من 500 م، ومن المحتمل أن يشكل خطورة على الأرض، حيث سيحلق على مسافة 3.1 ملايين كيلومتر عنها، وهذه المسافة تعادل ثمانية أضعاف المسافة بين الأرض والقمر”.

يشار إلى أنه تم اكتشاف هذا الكويكب في 1 كانون الأول عام 1994.

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