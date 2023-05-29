SCS-NET

مصرع شخص جراء السيول في الأردن

2023-05-29

عمان-سانا

لقي شخص مصرعه جراء الأمطار الغزيرة والسيول في محافظة العقبة جنوب الأردن.

ونقلت وكالة عمون عن محافظ العقبة خالد الحجاج قوله لاذاعة الأمن العام اليوم: إنه تم التبليغ عن شخص مفقود مساء أمس نتيجة وجود مركبته داخل أحد السيول الجارية في منطقة الشامية بمحافظة العقبة، حيث تم سحب المركبة وبعد البحث تم العثور على السائق صباح اليوم متوفياً بسبب الغرق.

وشهدت مناطق واسعة من شمال العاصمة عمان صباح اليوم هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

سيول في سيدني الأسترالية وسط تحذيرات من عاصفة شديدة

سيدني-سانا غمرت السيول مدينة سيدني الأسترالية اليوم، جراء الهطول الغزير للأمطار وسط تحذيرات

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved