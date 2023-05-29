مصرع شخص جراء السيول في الأردن

عمان-سانا

لقي شخص مصرعه جراء الأمطار الغزيرة والسيول في محافظة العقبة جنوب الأردن.

ونقلت وكالة عمون عن محافظ العقبة خالد الحجاج قوله لاذاعة الأمن العام اليوم: إنه تم التبليغ عن شخص مفقود مساء أمس نتيجة وجود مركبته داخل أحد السيول الجارية في منطقة الشامية بمحافظة العقبة، حيث تم سحب المركبة وبعد البحث تم العثور على السائق صباح اليوم متوفياً بسبب الغرق.

وشهدت مناطق واسعة من شمال العاصمة عمان صباح اليوم هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد.

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