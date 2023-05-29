إرسال أول رائد فضاء مدني صيني إلى الفضاء

بكين- سانا

أعلنت الصين أنها ستقوم يوم غد للمرة الأولى في تاريخها بإرسال رائد فضاء مدني في مهمة مأهولة إلى محطة تيانغونغ ما يشكل مرحلة جديدة في مواصلة طموحاتها لاستكشاف الفضاء.

وقال لين شيكيانغ الناطق باسم الوكالة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة خلال مؤتمر صحفي في بكين وفقاً لوكالة فرانس برس: إن رائد الفضاء هو “غي هايشو” أستاذ في جامعة علوم الجو والفضاء، موضحاً أن “غي” سيكون مسؤولاً بشكل أساسي في المدار عن إدارة الشحنات المخصصة للتجارب في علم الفضاء، وسيعمل إلى جانب قائد مهمة شنجو-16 جينغ هايبنغ ورائد الفضاء جو يانجو.

وحتى الآن كان جميع رواد الفضاء الصينيين الذين انطلقوا في رحلة إلى الفضاء ينتمون إلى جيش التحرير الشعبي الصيني.

وأرسلت الصين أول رائد فضاء في العام 2003، وباتت المحطة الفضائية تيانغونغ تعمل بكامل طاقتها منذ نهاية العام 2022، وهي مجهزة بمعدات علمية متطورة، ولا سيما “أول نظام ساعة ذرية باردة” مخصصة للفضاء.

ومن المتوقع أن تسبح تيانغونغ في الفضاء على مدار أرضي متدني العلو على ارتفاع 400 إلى 450 كيلومتراً مدة عقد على الأقل للسماح للصين بالمحافظة على وجود بشري على المدى الطويل في الفضاء.

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