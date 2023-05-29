انطلاق مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) في مدينة طرطوس

طرطوس – سانا

بمشاركة 70 شركة وطنية من مختلف المحافظات السورية انطلق مهرجان التسوق الشهري العائلي “صنع في سورية” في صالة الباسل الرياضية بمدينة طرطوس، بهدف تقديم احتياجات الأسرة كافة من مواد غذائية ومنظفات وجلديات ومنتجات صناعية أخرى، بتخفيضات تصل لنحو 20 بالمئة.

المهرجان الذي افتتحه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي يقام بالتعاون بين غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة وصناعة طرطوس وغرفة تجارة ريف دمشق.

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري قال في تصريح للصحفيين: إن أهمية المهرجان بدورته الـ 145 تتمثل في كونه يحرص على تقديم المنتج الوطني من المنتج إلى المستهلك مباشرة بشكل يسهم بتخفيض الأسعار.

بدوره أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مصان نحاس في تصريح مماثل إلى أن المعارض والمهرجانات تقدم عروضاً للأسر من خلال عرض البضائع بسعر أدنى من سعرها في الأسواق.

ونوه رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد بأهمية التعاون المشترك بين الغرفة واتحاد غرف الصناعة السورية ما يخدم القطاعين الصناعي والتجاري، آملاً تكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة على نحو يخدم مصلحة المواطنين.

وأكد عدد من المشاركين أهمية المهرجان الذي يقام في مختلف المحافظات السورية بشكل مستمر، حيث لفت رئيس دائرة المنافذ في فرع المؤسسة السورية للتجارة بطرطوس علي حسين إلى الحرص على الحضور بكل المعارض والمهرجانات لتقديم تشكيلة واسعة من السلع والمواد الأساسية، معتبراً المنافسة في العرض وتقديم السلع الأنسب للمواطن من أهم أهداف هذه الأنشطة الاقتصادية.

بدورها اعتبرت تمارة السعدي ممثلة إحدى الشركات الخاصة بصناعة المشروبات أن تقديم المنتج بسعر التكلفة للمواطن اليوم مع عروض شرائية حقيقية أمر ضروري في هذه الظروف، في حين رأى علي سلطاني أن شركتهم تحرص على تثبيت حضورها في المهرجانات والمعارض كافة لتكون مساهماً حقيقياً بدعم الصناعة المحلية والمواطن عبر تقديم منتجاتها من مساحيق التنظيف.

فاطمة حسين

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