الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية

أنقرة-سانا

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا فوز مرشح تحالف الجمهور الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان بمنصب الرئاسة بعد فوزه على منافسه مرشح تحالف الشعب المعارض كمال كيليتشدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس الهيئة أحمد ينار في مؤتمر صحفي مساء اليوم: إن أردوغان حصل على 52.14 بالمئة من أصوات الناخبين فيما حصل كيليتشدار أوغلو على 47.68 بالمئة من الأصوات بعد فرز 99.50 بالمئة من الأصوات.

وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليوناً و697 ألفاً 843 ناخباً.

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