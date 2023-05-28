قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينيين اثنين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شرق مدينة القدس، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت سيدة وشاب.

وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، ونصبت حواجزها على مداخل بلدتي عرابة ويعبد وقرية كفريت وعرقلت حركة الفلسطينيين عبر توقيف مركباتهم وتفتيشها.

كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون بحماية قوات الاحتلال مساء اليوم قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب.

وأصيب فلسطيني في وقت سابق اليوم، واعتقل أربعة أخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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