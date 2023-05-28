بدء عمليات حصاد واستلام محصول القمح بحماة

حماة-سانا

بدأت اليوم في محافظة حماة عمليات حصاد محصول القمح في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل مديرية الزراعة وهيئة تطوير الغاب.

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب بحماة المهندس وليد جاكيش لمراسل سانا أن مراكز الحبوب التابعة للمؤسسة بدأت صباح اليوم باستلام القمح من الفلاحين في مختلف مناطق المحافظة، مشيراً إلى وجود ثمانية مراكز للاستلام، مركزان للقمح المشول في سلمية وحماة، وستة مراكز قمح دوغما في مناطق محردة وسلحب وجب رملة والسقيلبية وشطحة وكفربهم.

ولفت جاكيش إلى أن الطاقة الاستيعابية لمستودعات مراكز الاستلام تتجاوز 220 ألف طن قمح، كما يمكن للفرع استيعاب كميات أكبر لأنه يقوم بعملية شراء وشحن كميات منه لباقي المحافظات، مبيناً أنه تم تجهيز المراكز والمستودعات بشكل كامل بعد أن خضعت لتعقيم وصيانة عامة للصويمعات والقبابين وأجهزة المخابر والتجهيزات الفنية المرافقة، مثل الروافع السطحية والغرابيل.

ودعا جاكيش فلاحي المحافظة إلى تسليم محصول القمح لمراكز السورية للحبوب، حتى لا يتعرضون لأي مساءلة قانونية، ولا سيما أن الجهات المختصة اتخذت كل إجراءاتها لضمان ضبط تسليم المحصول للمؤسسة، ومنع بيعه في السوق، حيث تم تعميم بلاغ لجميع الأجهزة الشرطية والأمنية بمتابعة أي سيارة تحمل قمحاً، والتأكد من وجود شهادة منشأ، واتجاهها إلى المركز المحدد لها، وهو ما يسهم في ضبط أي سيارة قد تكون موجهة للبيع بطريقة غير قانونية.

وتبلغ المساحات المزروعة بمحصول القمح في محافظة حماة للموسم الحالي نحو 99 ألف هكتار.

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