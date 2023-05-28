تكريم لـ 70 أسرة من ذوي الشهداء في طرطوس

طرطوس-سانا

كرمت محافظة طرطوس بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين 70 أسرة من ذوي شهداء الجيش العربي السوري، وقلدتهم أوسمة الإخلاص، وذلك ضمن احتفالية تخللتها فقرات فنية وعرض فيلم وثائقي.

وبينت غنوة حسن رئيسة دائرة الشهداء والجرحى والمفقودين في المحافظة في تصريح لمراسلة سانا، خلال الحفل الذي أقيم في صالة المركز الثقافي العربي بطرطوس أن هذا التكريم عربون محبة ووفاء وشكر لذوي الشهداء، لما قدمه أبناؤهم من تضحيات ليبقى الوطن عزيزاً كريماً.

وفي كلمة ذوي الشهداء أعرب والد الشهيد الملازم شرف علام عيسى زينو عن فخرهم بتضحيات أبنائهم في سبيل حماية تراب الوطن، وأن ذكرى الشهداء ستبقى خالدة لأنهم هم من يشع مستقبل الوطن من جباههم التي أبت الذل وحققت النصر.

وبين مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام بري في كلمة له أن تكريم أسر الشهداء هو تجسيد لقيم ومعاني الشهادة، منوهاً بفضل ذويهم الذين ربوا هؤلاء الأبطال على قيم ساهمت بتحقيق النصر.

وأكد محافظ طرطوس عبد الحليم خليل أن النصر طريقه الشهادة، وأن الغد كتب بأحرف من نور وبدم كل محب غيور على بلده، وأضاف: نحن المكرمون في حضور ذوي الشهداء، فبهم ترفع البلاد وتعز، ويهدى النصر لأهالي الشهداء الصابرين.

وأعرب عدد من ذوي الشهداء عن تقديرهم لهذه المبادرات والتكريمات، ومنهم والدة الشهيد محمد أنيس زغيبة التي أكدت أن هذا التكريم يزيدها فخراً بابنها الشهيد، بينما أهدت ابنة الشهيد جنى مازن محمود نجاحها هذا العام، لروح والدها الشهيد، مؤكدة أنها تتمنى أن تصبح طبيبة لتخدم وطنها وتفخر بها والدتها ووطنها كأبيها.

ونوه والد الشهيد جابر ناصر سعد بهذا التكريم لذوي الشهداء، مشدداً على أن ولده الشهيد اندفع بغيريته على وطنه وضحى بنفسه فداء عزته وكرامته.

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