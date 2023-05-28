مؤتمر فرع دمشق لنقابة الأطباء البيطريين..ضرورة دعم مربي الثروة الحيوانية وإحداث هيئة عامة لها

دمشق-سانا

دعا المشاركون في المؤتمر الـ21 لمجلس فرع دمشق لنقابة الأطباء البيطريين الذي انعقد اليوم في المركز الثقافي بكفرسوسة إلى زيادة دعم مربي الثروة الحيوانية، والمنح الإنتاجية للأسر الريفية والزراعات العلفية، وتأمين البذار المحسن والآليات الخاصة بالمكننة الزراعية الحديثة.

وطالب المشاركون في المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان “تأمين الغذاء وحماية الثروة الحيوانية واجب وطني” بإحداث هيئة عامة للثروة الحيوانية ذات استقلال إداري ومالي، وزيادة تعويض مخاطر وطبيعة العمل.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مواصلة العمل لتأمين متطلبات القطاع الزراعي وتوفير مستلزماته، مبيناً أهمية الطروحات التي قدمت لتحقيق التكامل في عمل الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجههم، إلى جانب الاستفادة من البحوث العلمية لتطوير الثروة الحيوانية.

ولفت نقيب الأطباء البيطريين في سورية الدكتور إياد سويدان إلى أن المؤتمر محطة مهمة لتقييم الأداء وتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات، وتبادل الرؤى والأفكار التي من شأنها تطوير العمل النقابي والارتقاء بمهنة الطب البيطري، والاستفادة من المقترحات والأفكار في خطط وبرامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية.

وأشار رئيس مجلس مستودع فرع دمشق لنقابة الأطباء البيطريين محمد جنن إلى سعي النقابة الدائم لتحسين واقع الثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين الغذاء الآمن والسليم للمواطنين، لافتاً إلى أن أهم طريقة لمواجهة الحصار هي دعم الإنتاج الزراعي، وتطبيق العمل التشاركي بين جميع القطاعات.

أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان أوضح أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة الدقة تفرض على بلادنا تحديات جمة، مما يستوجب علينا البحث عن أفضل السبل لمواجهتها بغية دعم الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أهمية المؤتمر لجهة المساهمة في إيجاد الحلول لمواجهة تداعيات وآثار الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية.

ورأى رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين بدمشق لؤي محمد أن المؤتمرات محطة لتطوير العمل النقابي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تتعلق بالمهنة ومناقشة القضايا المتعلقة بها.

حضر المؤتمر محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، ورئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو، وعدد من الفعاليات الزراعية.

غصوب عبود

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