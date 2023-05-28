سابالينكا تتقدم في رولان جاروس للتنس… عين على اللقب وأخرى على الصدارة

باريس-سانا

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا للدور الثاني من بطولة رولان جاروس الفرنسية للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى، والمقامة على الملاعب الترابية.

وتمكنت سابالينكا المصنفة الثانية من التأهل بتغلبها على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2 خلال ساعة و11 دقيقة، لتلاقي مواطنتها أرينا شيمانوفيتش، التي تغلبت بدورها على المجرية بانا أودفاردي بمجموعتين لواحدة 6-7 و6-3 و6-1.

وتبحث سابالينكا صاحبة الـ 25 عاماً عن ثاني ألقابها في الـ “جراند سلام” بعد فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، وكذلك بالفوز بلقبها الـ 14 في مسيرتها والثالث هذا العام، وفي حال إحرازها اللقب الفرنسي فإنها ستتمكن من خطف صدارة التصنيف العالمي من منافستها البولندية إيغا شفيونتيك.

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