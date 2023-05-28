مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يقرر عقد دورته القادمة في سورية

عمان-سانا

قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الموافقة بالإجماع على عقد دورته الـ 58 القادمة في سورية، وذلك استجابة لطلب رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية محمد عبد الباسط القدح.

وأوضح الاتحاد العربي للأسر المنتجة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أنه خلال أعمال دورة مجلس الوحدة الـ 57 المنعقدة اليوم في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة الاتحاد، وحضور رؤساء وممثلي الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، تمت الموافقة على عقد الدورة الـ 58 لمجلس الوحدة في سورية.

ولفت البيان إلى أن أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدي أحمد الني أكد أهمية وجود سورية بمجلس الجامعة العربية ومنظماتها وأجهزتها المختصة، معرباً خلال جلسة العمل الخاصة بمناقشة جدول أعمال الدورة الـ 57 لمجلس الوحدة عن الأمل بأن تسهم عودة سورية واستئناف مشاركتها بالاجتماعات في تعزيز العمل العربي المشترك، والاستفادة من تجربتها الطويلة والعريقة في هذا المجال.

ولفت الني إلى أن تواجد سورية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وفي اتحاداتها النوعية المتخصصة لم ينقطع، مشيداً في هذا المجال بجهود رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية في تمثيل سورية على المستوى العربي.

من جهته أعرب القدح عن شكره للمجلس والاتحادات المتواجدة، موضحاً أنه سيتم بذل كل الجهود بالتنسيق مع مجلس الوحدة لعقد دورة ناجحة للمجلس تضم أنشطة وفعاليات متنوعة.

وبعد قرار الموافقة، أعلن الرئيس الحالي للدورة الـ57 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يونس الخطايبة رئيس اتحاد المدربين العرب أنه بعد انتهاء الدورة الحالية ستنتقل رئاسة الدورة القادمة للاتحادات العربية إلى الرئيس القادم للدورة محمد عبد الباسط القدح رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية.

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